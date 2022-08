Ferragosto dei politici, Meloni con la figlia, Calenda con il gatto (e Berlusconi brinda)

Chi in famiglia, chi "al lavoro" e chi dedito a letture impegnate. È il ferragosto dei politici italiani, che in un'estate nel pieno della campagna elettorale non rinunciano a postare sui propri profili social gli auguri per il giorno festivo condividendo scatti dalle loro vacanze in famiglia.

Meloni e Berlusconi, festa in famiglia

E così Giorgia Meloni condivide una foto mentre abbraccia la figlia, augurando «Buon Ferragosto a tutti». Uno scatto che non lascia intravedere dove si trova la leader di Fdi, ma fa immaginare una giornata di festa "casalinga" trascorsa in famiglia.

Buon Ferragosto a tutti pic.twitter.com/ZniYFhmGJS — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) August 15, 2022

Festa in famiglia anche per Silvio Berlusconi, che, bicchiere di vino alla mano, posta su Instagram uno scatto davanti a una tavola imbandita, in un giardino, nell'atto di brindare insieme alla compagna Marta Fascina: «Vi auguro di trascorrere un Ferragosto sereno, una Festa della Madonna Assunta con i vostri cari e con le persone che amate. Da domani si ricomincia a lavorare per l’Italia! è l'augurio del Cavaliere ai propri elettori».

Ferragosto "al lavoro" per Matteo Salvini

Auguri on line anche dal segretario della Lega, Matteo Salvini: «Buon Ferragosto, amici, a chi è in vacanza, ma soprattutto a chi è rimasto a casa e a chi lavora», scrive sui social aggiungendo una foto mentre parla al telefono, e chiudendo con l'hashtag «Credo» che è lo slogan della sua campagna elettorale.

Poco prima, Salvini ha dedicato un tweet alla flat tax («Abbiamo approvato la flat tax al 15% per 2 milioni di partite iva: ora la faremo anche per dipendenti e pensionati») e un altro a un sondaggio di ieri che registra la crescita della Lega al 15,2%, un punto in più rispetto al 30 luglio.

Buon #ferragosto, Amici, a chi è in vacanza, ma soprattutto a chi è rimasto a casa e a chi lavora. #credo #15agosto pic.twitter.com/MQ3ZDJlT3m — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 15, 2022

Carlo Calenda, letture impegnate e gatto

Tra gli auguri anche quello di Carlo Calenda, che posta su Instagram una foto simpatica con il suo gatto all'interno del trasportino «In campagna con l’unico membro della famiglia che non mi abbandona mai» scrive.

Su Twitter invece il leader di Azione non si riposa nonostante il giorno di festa sembra più attivo che mai: da questa mattina ben tre tweet sulla campagna elettorale. Per gli auguri si distingue dagli altri politici condividendo la foto della pagina di un libro (sembra un manuale universitario), sottolineato a matita. Il tema? Il "Nazionalismo Repubblicano", una corrente ideologica che fu determinante nella nascita degli Stati Uniti come nazione moderna (dopo la guerra civile americana), teorizzato anche da Giuseppe Mazzini. Un argomento impegnato, commenta con un messaggio chiaro: «Patriottismo Repubblicano. Ciò di cui abbiamo bisogno. Buon Ferragosto»