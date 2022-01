«Ferragnez in crisi». Il gossip fa impazzire i social: cosa è successo fra Fedez e Chiara? «Lui non indossa la fede»

«I Ferragnez sono in crisi». La voce rimbalza sui social e, pur non trovando particolari conferme, alimenta il dibattito di migliaia di utenti, a caccia di indizi per confermare o smentire il gossip. Ma andiamo con ordine. A far paritre il tam tam social è stata l'osservazione fatta da alcuni follower, che hanno notato come negli ultimi giorni Fedez non abbia mai messo "like" alle foto pubblicate da Chiara Ferragni. Un indizio di poco conto, certamente, ma che rappresenta un fatto piuttosto insolito per la coppia più social d'Italia. Ma non finisce qui, perché da alcune foto pubblicate nelle stories è possibile notare come il rapper non indossi più la fede nuziale. Queste due semplici considerazioni, all'apparenza banali, sono bastate a far esplodere il dibattito sui social.

«Ferragnez in crisi»: il gossip fa impazzire i social

L'hashtag #Ferragnez è in tendenza su Twitter e i commenti sono i più disparati. C'è chi ritiene che la coppia di influencer sia davvero in crisi, andando a evidenziare tutti i presunti indizi che lo dimostrerebbero, e chi invece smentisce categoricamente l'ipotesi. «Leggo di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni - scrive un utente su Twitter - beh io non sono pronta a una possibile rottura né lo sarò mai, quindi ditemi che è uno scherzo». E ancora: «Ma in che senso i #Ferragnez in crisi, non scherziamo loro sono la mia unica certezza sull’amore».

Riassumo per tutti:



Fedez non mette mi piace alla Ferragni da due giorni, oggi non aveva la fede al dito e quindi per il Twitter sono prossimi al divorzio. #ferragnez — Miriam (@Miriam__Eva) January 11, 2022

Cosa è successo fra Fedez e Chiara Ferragni?

C'è però chi non crede ai rumors dei social e scrive: «Le grasse risate che si faranno Chiara Ferragni e Fedez quando scopriranno inconsapevolmente di essere in crisi da Twitter». Ma c'è anche chi non si rassegna e rilancia: «Fede ha unfollowato due amici di Chiara: Emanuele e Veronica Ferraro». Di certo c'è che i Ferragnez non hanno pubblicato - almeno intenzionalmente - nulla che lasciasse presagire aria di crisi. Anzi, dopo l'isolamento per il Covid, i due sono subito partiti alla volta della Svizzera per un weekend sulla neve. Dopo queste voci arriverà la smentita via Instagram? Non ci resta che rimanere sintonizzati.

Leggo di crisi tra fedez e chiara ferragni, beh io non sono pronta a una possibile rottura nè lo sarò mai, quindi ditemi che è uno scherzo #ferragnez — 𝓮 ツ (@kaIsarikannit) January 11, 2022

ALLORA FEDEZ NON SEGUE PIÙ VERONICA FERRARO E QUESTO FA NASCERE DEI SOSPETTI ...#ferragnez — twilight_j (@jideas2) January 11, 2022