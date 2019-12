Chiara Ferragni, Fedez in lacrime: «Rischio la sclerosi multipla». La rivelazione dopo gli esami

Fedez si commuove in tv: «Rischio la sclerosi multipla». Il rapper milanese, marito di Chiara Ferragni , è stato ospite della prima puntata del programma di Peter Gomez, La Confessione, (in onda stasera su Nove) e ha parlato di una scoperta avvenuta dopo un controllo medico. Scoperta che ha cambiato le priorità della sua vita.

Il sito Il Fattoquotidiano ha condiviso un video che fa da anticipazione. Ecco le parole di Fedez: «È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire le mie priorità. Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata ‘demielizzazione’ nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla».

Fedez continua commosso: «Ti trovano questa cosa e ti dicono ‘Guarda, devi stare sotto controllo’ perché può essere, come no, che si tramuti in sclerosi. Questo è stato per me il motivo di iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie».

Nelle stories di Instagram , il marito di Chiara Ferragni ha comunque rassicurato tutti dicendo che sta bene e che ha fatto alcune rivelazioni per chiudere un cerchio e andare avanti. I fan sono con lui.

