Elettra Lamborghini, dal matrimonio con Afrojack all'adozione negata: chi è la cantante ospite oggi a Verissimo

È domenica e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi e confidarsi. Tra questi, anche Elettra Lamborghini.

Verissimo, da Mirko Brunetti a Elettra Lamborghini, passando per Federica Panicucci e Raz Degan, tutti gli ospiti del weekend

La biografia

Classe 1994, Elettra è la terza di cinque fratelli nati dal matrimonio tra Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa di auto di lusso, e Luisa Peterlongo. Non si conosce molto dell’infanzia dell’ereditiera, se non che è stata vissuta nel lusso più sfrenato. A 18 anni però si trasferisce a Milano e decide di studiare recitazione. Contemporaneamente a questo si allena nell’equitazione, sua grande passione. A parte queste attività, diventa famosa per alcune sue apparizioni tv, in particolare ad alcuni reality show.

La carriera

L’abbiamo vista dominare la tv trash italiana e spagnola (ha fatto Super Shore, Gran Hermano Vip, Riccanza e Geordie Shore), poi si è messa alla prova alla conduzione di Ex on the Beach su Mtv. Non solo, visto che nel 2019 è diventata giudice di The Voice of Italy. Questa esperienza è durata solo per quell’edizione. Nel 2018 ha lanciato la sua carriera musicale: dopo il singolo Pem Pem, che ha riscosso un notevole successo, non si è più fermata. Nonostante l’idea che la sua musica dà di lei, si definisce una brava ragazza. Il pubblico la ama al punto che a dicembre 2019 la vediamo in un programma tutto suo, sempre su Mtv: Elettra – Twerking Queen, che mostra ai suoi fan il dietro le quinte della preparazione del disco omonimo. Bisogna anche dire che il suo stile di vita non deve essere semplice: più volte è finita in ospedale a causa dello stress. Inoltre, durante il suo concerto del 3 agosto 2019 a Lignano Sabbiadoro è stata costretta a interrompere la performance perché alcuni nel pubblico hanno iniziato a spingere la folla causando attimi di paura: «Stasera io avevo la febbre è già 3 giorni che non stavo benissimo (…) con mio gran dispiacere ho dovuto fermare il mio show perché non ho mai visto degli animali del genere spingere come degli animali (…) penso sia veramente grave», ha spiegato lei sui social. Nel 2020 è in gara in qualità di cantante al Festival di Sanremo 2020, con la canzone Musica (e il resto scompare). Nel 2021 poi ha fatto ballare l’Italia con la hit Pistolero e l’anno successivo con Caramello. Nel 2022 è conduttrice di Only Fun – Comico Show, su Nove.

La vita privata

Per quanto riguarda la famiglia, Elettra Lamborghini ha quattro fratelli come già detto. Ma c’è di più: secondo quanto ascoltato nell’ottobre del 2019 a «Live non è la D’Urso», dalle parole di Rosalba Colosimo sembrerebbe di no. La donna ha rivelato di aver avuto una relazione (e una figlia) proprio con il padre di Elettra nel 1987: la ragazza di chiama Flavia. È bisessuale e in fatto di uomini ha gusti molto precisi: «Preferisco uscire con uomini più grandi, sui 40 anni. (…) Sono all’antica: voglio un ragazzo che mi corteggi, che mi apra la portiera della macchina e mi regali le rose. Un gentleman, insomma, come mio papà», ha spiegato a Novella 2000. A Maxim poi aveva raccontato che non si sarebbe mai fidanzata con un rapper, e di sognare una famiglia con un bravo ragazzo, uno che la apprezzi al di là dei suoi soldi (e del suo cognome). In tutte le sue relazioni passate è sempre stata fedele (e, a sua volta, non le hanno mai fatto ‘le corna’). Inoltre, la giovane ereditiera, coltiva già il desiderio di avere un bambino: «Ho un forte istinto materno ma vorrò fare le cose per bene: un bimbo deve avere una mamma e un papà che si occupino di lui». In seguito, nel 2022, ha detto a DiPiù che non intende per il momento allargare la famiglia: «Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani». A lungo è stata riservatissima sulla sua vita privata (dietro alle quinte degli show trash che l’hanno resa famosa): aveva rivelato di avere un ragazzo di Miami nel cuore, senza mai fare il nome del fortunato pretendente. Nel 2018, tuttavia, arriva finalmente l’indiscrezione riguardo il compagno di Elettra Lamborghini: si tratta del dj Afrojack.

Nel dicembre 2019, Elettra annuncia tramite i suoi profili social il suo matrimonio con il disc jockey, celebrato l’anno successivo. La traduzione del messaggio nel post (poi cancellato) era: «Il mio migliore amico Afrojack due giorni fa mi ha chiesto di sposarlo… Lui è la persona più dolce e amorevole che io abbia mai incontrato nella mia vita e l’unico uomo che io possa realmente chiamare UOMO. Ogni giorno penso a quanto sono fortunata ad avere incontrato qualcuno con un cuore così grande, che ancora crede nella famiglia e che sia così simile a me. Le persone dicono ‘Quando è la persona giusta lo senti’ e io lo sento fin dall’inizio e lo sarà per tutta la vita». Le nozze sono state celebrate il 26 settembre 2020, nella splendida cornice di Villa Balbiano, sul Lago di Como.

Il rapporto con la religione

Crede in Dio e va in chiesa ogni volta che può, come ha confessato in un’intervista a Rollingstone. Ha parlato con Dio durante un viaggio in aereo «(…) da allora sono super credente: leggo la Bibbia, vado in chiesa tutte le volte che posso e quando sono a Roma mi compro un rosario. Sono piena di rosari».

L'adozione negata

La cantante ha raccontato qualche settimana fa di aver provato ad adottare una bambina ucraina: «Mesi fa mi innamoro di questa bambina che trovo nei miei reels, palesemente traumatizzata per colpa delle bombe. Aveva perso la parola e stava perdendo i capelli dallo stress, non mangiava nemmeno piú (secondo quello che dicevano)». La cantante ha spiegato quindi su Instagram cosa ha sentito in quel momento: «Ho sentito come un segno del destino, mi ricordava me da piccolina, mi sono detta "basta vado a prenderla". Scrivo all'orfanotrofio immediatamente». Ma la struttura dove la bimba vive, racconta la Lamborghini, non è stata aperta a nessun tipo di dialogo e ha risposto un categorico "No" alla richiesta. «Morale la bimba è ancora in orfanotrofio. Non capisco proprio. Inutile dirvi quanto ci sono rimasta male. Non lo so ormai me l'ero presa a cuore sapendo e immaginando quanto sarebbe potuta star bene con me. Soprattutto durante la guerra, quando si ha bisogno di interventi urgenti. Pensavo avessero accettato subito, figuriamoci». La scelta della Lamborghini però, specifica lei stessa, non è stata presa con leggerezza: «Premetto che con il mio gesto impulsivo di scrivere all’orfanotrofio non mi aspettavo di certo di poterla andare a prendere, attenzione. In cuor mio ero emozionata all’idea di poter fare qualcosa subito, ma sapevo che non sarebbe stato tipo: “si certo vieni a prenderla”. Cioè penso non ci voglia un genio a capirlo. Certo speravo che loro fossero più collaborativi».