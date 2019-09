Cristina Chiabotto sposa Marco Roscio, l'ex Fabio Fulco reagisce così

Cristina Chiabotto si è sposata e la reazione del suo ex, Fabio Fulco, ad un commento di una fan su Instagram sta facendo parecchio discutere gli utenti. Sabato scorso, la Miss Italia 2004 è convolata a nozze con l'imprenditore Marco Roscio, dopo due anni di fidanzamento e l'attore, che è stato insieme a Cristina Chiabotto per oltre 11 anni, è stato suo malgrado coinvolto in una piccola polemica social.

Tutto è nato da un selfie scattato dall'attore alla stazione di Mondovì (Cuneo), dove è giunto per nuovi impegni professionali. Fabio Fulco ha postato la foto su Instagram, poi è arrivato il commento di una fan: «Sei bellissimo, la tua ex s'è sposata un rospo». L'attore ha risposto con l'emoji che ride, senza aggiungere altri commenti sul matrimonio della sua ex.



Ne è nata una piccola polemica, con l'intervento di altre utenti: «Mi dispiace, ma senza nulla togliere a Fulco, i rospi sono altri». A quel punto, Fabio Fulco ha risposto in modo un po' stizzito: «Hai ragione, ci vuole altro... e sicuramente tu non ce l'hai». Gli utenti hanno continuato a discutere, dividendosi proprio sul matrimonio di Cristina Chiabotto e Marco Roscio, poi Fabio Fulco ha risposto così al commento di un'altra utente (poi cancellato) che lo accusava di deridere il marito dell'ex fidanzata: «Non mi sono permesso di deridere nessuno... a parte te, che mi fai pena!».

Polemiche social a parte, oggi Fabio Fulco è un uomo molto impegnato dal punto di vista lavorativo e non sembra dare troppa importanza al matrimonio della sua ex. Cristina Chiabotto, dopo la rottura, aveva spiegato a Verissimo le ragioni della fine della storia: «Non c'è stato un motivo scatenante, ma semplicemente il tempo aveva prosciugato le emozioni e i sentimenti. Ci hanno idealizzato come coppia, era una favola reale che non prevedeva il lieto fine». Di diverso avviso Fabio Fulco, che a Domenica Live aveva detto di aver sofferto molto per la fine della relazione dopo quasi 12 anni: «È stato un sogno, ma era solo il mio sogno. A un certo punto, è suonata la sveglia».

