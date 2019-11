Cristina Chiabotto incinta dopo il matrimonio con Marco Roscio? Le foto col pancino sospetto

A soli due mese dalle nozze col fidanzato manager Marco Roscio, l’ex miss Italia Cristina Chiabotto potrebbe essere di nuovo incinta. I due si sono sposati lo scorso 21 settembre nella chiesa di Sant’Uberto, a Veneria, in provincia di Torino.



Dopo essersi sposati Cristina e Marco, che fanno coppia da circa due anni, sono partiti per Formentera e dal momento del loro ritorno rimbalza la notizia che vuole la Chiabotto in stato interessante in attesa del suo primo figlio. L’ex miss oggi showgirl è stata fotografata da “Diva e donna” mentre trascorre qualche giorno di vacanza a Roma assieme al neo sposo e, come nota la rivista, dal sotto la giacca di Cristina, impegnata a sistemarsi i capelli, spunta un pancino sospetto.



La Chiabotto si è fidanzato con Roscio dopo la fin della sua lunga, oltre dieci anni, relazione con l’attore Fabio Fulco, con cui non sono mancate reciproche frecciatine attraverso tv e carta stampata.

