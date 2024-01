Chiara Ferragni parcheggia il Suv con le 4 frecce in via Monte Napoleone: “Striscia” la becca e Vittorio Brumotti la "premia"

Chiara Ferragni potrebbe aggiungere un altro premio nella sua bacheca, ma probabilmente non lo farà. Non c'è pace l'influencer immortalata da Striscia la notizia con il Suv fermo con le quattro frecce in via Monte Napoleone, nel cuore della Milano della moda. Vittorio Brumotti ha consegnato all'influencer la “merdina”, il "premio" che consegna solitamente a chi occupa la strada in posti riservati a disabili e pedoni. Il ciclista e volto della tv le ha fatto notare che non si lascia l'auto così e Chiara Ferragni gli ha risposto : «Hai ragione».