Chiara Ferragni , Leone vede all'improvviso il papà in tv. La reazione del bimbo spiazza tutti, Fedez scoppia a piangere. Il rapper milanese ha condiviso sul suo profilo Instagram un filmato del figlioletto di tre anni che ha commosso il web.

Leggi anche > Fabrizio Corona arrestato, Asia Argento furiosa su Instagram: «Non è un assassino o uno stupratore, ma un padre e un figlio...»

Nel video, Leone è in un appartamento, non suo, in compagnia dei cuginetti gemellini. All'improvviso, in tv appare il videoclip di Fedez e Francesca Michielin del brano di Sanremo "Chiamami per nome". Il bimbo impazzisce di felicità. «È il mio papà - inizia a urlare - è il mio papà!». Poi, il figlio di Chiara Ferragni inizia a correre in tondo e ogni volta che si ferma davanti allo schermo urla felice: «È il mio papà».

Nell'ultima parte di video, Leone fermo davanti alla tv indica Fedez ai due gemellini e orgoglioso ripete: «È lui il mio papà, con Margherita (Francesca Michielin, ndr)». Immediati i commenti dei fan. «Sono in lacrime, è troppo dolce», scrivono gli utenti. E ancora: «Ma si può essere così belli, impossibile non piangere». Il tenero video viene girato anche a Fedez che appena lo vede scoppia in lacrime: «Mi sono commosso, vivo per lui». Neanche a dirlo, è boom di like.