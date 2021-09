Chiara Ferragni e Fedez, lite sullo yacht extra-lusso. Ma poi festeggiano l'anniversario: «Ti amo!»

Dopo un'estate a gonfie vele, un piccolo intoppo è fisiologico. Così anche gli affiatatissimi Chiara Ferragni e Fedez hanno vissuto un breve momento di tensione, a bordo dello yacht dell'amico Diego Della Valle in Costiera Amalfitana, prontamente immortalato dai paparazzi del settimanale Chi. Nello scatto i Ferragnez sembrano discutere animosamente: una scena piuttosto insolita per i fan della coppia, abituati a vedere i due super influencer, insieme ai figli Leone e Vittoria, come una famiglia perfetta.

Chiara Ferragni e Fedez, cosa è successo?

Niente di cui preoccuparsi, sebbene Fedez e Chiara Ferragni abbiano preferito non commentare la foto pubblicata dal settimanale di Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 1 settembre. Un finale amaro per un'entusiasmante estate, che ha visto i Ferragnez protagonisti in Sardegna fra yacht extra-lusso e ville da sogno, prima dell'approdo in Costiera dove un piccolo litigio ha turbato il loro (quasi) perfetto equilibrio familiare.

Chiara Ferragni a Fedez: «Ti amo!»

Chiara Ferragni e Fedez festeggiano oggi tre anni di matrimonio. E fra i due sembra essere tornato il sereno. O meglio, sembra non essere mai andato via. L'imprenditrice digitale ha pubblicato su Instagram alcune foto del loro grande giorno, scrivendo: «Tre anni fa ho sposato l'uomo della mia vita ed è stato uno dei giorni più belli che abbia mai vissuto, circondata da tutte le persone che amo veramente. Ti amo Fedez». Forse non sarà una risposta alla foto del litigio circolata nelle ultime ore, ma certamente questo messaggio contribuisce a rassicurare i fan della coppia, in pensiero dopo l'ultima paparazzata.