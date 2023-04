Chiara Ferragni e la nuova incredibile casa a CityLife: scala a chiocciola, camino e super vista su Milano

Scala a chiocciola, camino e vista su Milano. Chiara Ferragni, attraverso alcune foto e un breve video, ha mostrato in anteprima la nuova casa in cui andrà a vivere coi figli e col marito. Si tratta di un super attico poco distante dall’attuale abitazione, sempre in zona City Life, a Milano. Nel video si vede il camino, nel soggiorno non ancora arredato, una imponente scala a chiocciola e l’affaccio sul terrazzo. Con la influencer c’era la sorella Valentina ma non Fedez. Il trasloco della famiglia è previsto tra agosto e settembre.

Il nuovo nido d'amore

Il maxi appartamento si sviluppa su due piani: lo si capisce bene dalla scala a chiocciola fotografata da Chiara. Una struttura molto di design. Non ci sono certezze assolute sull'ubicazione precisa della casa. Ma dovrebbe sorgere all'interno delle nuove Residenze Libeskind 2, che hanno una vista mozzafiato sullo skyline di Milano. E la foto conferma un panorama unico su una parte modernissima della città. Chiara posa davanti a un camino moderno, dettaglio nuovo della casa. Dai video passati pubblicati dall'imprenditrice digitale nei diversi sopralluoghi, si poteva scorgere il cantiere anche della piscina condominiale.

Dov'è Fedez?

Ad accompagnare Chiara a visitare la casa è stata la sorella Valentina. Sugli interior designer che seguono il progetto non ci sono dubbi: gli architetti sono Filippo Fiora e Federico Sigali di 131design, gli stessi che hanno firmato l'appartamento di Veronica Ferraro, amica di Chiara. Sui social gli utenti si sono chiesti dove sia finito Fedez e se la coppia sia nuovamente in crisi. Una cosa però è certa: il 18 maggio il duo The Ferragnez sarà protagonista con una nuova punta della nuova serie. Il Tema? Sanremo