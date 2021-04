Chiara Ferragni lancia la borraccia di lusso, sold out in 50 minuti. Ecco quanto costa. Fan furiosi: «Non è possibile»

Su Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni lancia la borraccia di lusso, sold out in 50 minuti. Ecco quanto costa. I fan: «Non è possibile». L'imprenditrice digitale ha lanciato un nuovo articolo firmato Chiara Ferragni Brand. Si tratta della borraccia glitterata realizzata in collaborazione con 24 Bottles. Borraccia andata sold out nel tempo record di 50 minuti.

Ecco com'è descritta la "bottiglia glamour" sul sito Chiara Ferragni Collection : «Bottiglia termica riutilizzabile in acciaio inossidabile che mantiene le bevande fredde per 24 ore e calde per 12 ore. Il pattern glitterato e l’iconico eyelike rosa, la rendono l’accessorio estivo perfetto». Il costo della borraccia glitterata è di 39 euro.