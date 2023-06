Annalisa si sposa con Francesco Muglia, il matrimonio (segreto) il 1 luglio a Tellaro: tutti i dettagli delle nozze

In "Mon Amour" canta di baci ambigui e scala le classifiche, ma in realtà Annalisa è fidanzatissima e il 1 luglio sposerà il suo compagno Francesco Muglia in una cornice da sogno. Una storia d'amore che la cantante ha sempre protetto dal gossip. ll suo “mon amour” in carne ed ossa è un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Chi è il futuro marito

Francesco Muglia è il vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Il loro primo incontro risalirebbe al 2020. Originario d Padova ma residente a Genova, il manager 43enne si è laureato in Lettere all’università di Padova per poi proseguire la sua formazione all’università di Stoccolma e completarla con un master in Marketing e Comunicazione Publitalia ’80 nel 2008.

Dopo avere lavorato per Danone nel ruolo di Trade Marketing Manager, nel 2016 Miglia è approdato a Costa Crociere dove, nell’arco di appena 3 anni, è riuscito a ritagliarsi il ruolo di vice presidente del settore marketing.

Com'è nato l'amore

Della storia d'amore tra la cantante, 37 anni, e il manager si sa molto poco, ma alcuni anni fa Annalisa è stata special guest proprio a bordo di una delle navi da crociera Costa la Costa Smeralda, in occasione della firma dell'accordo per la sponsorship del Padiglione Italia all'Expo Dubai 2020. E non è escluso che l'amore tra i due sia nato proprio lì.

Il matrimonio

Le pubblicazioni sono state affisse il 12 maggio nel comune di Savona. Le nozze dovrebbero svolgersi a Tellaro, uno dei borghi più belli d'Italia arroccato su una scogliera che si affaccia sul Golfo della Spezia. Top secret la lista degli invitati, tra cui dovrebbero esserci amici e colleghi della cantante. «Sì, abbiamo deciso di sposarci», ha confermato Annalisa, aggiungendo che coloro che la conoscono e conoscono Francesco "sanno quanto si amano". «Per tutti gli altri, però, sarà una sorpresa" - ha rivelato Annalisa - dato che non ho mai parlato di lui nelle interviste».

La laurea in Fisica

Annalisa è nata il 5 Agosto del 1985 a Savona. Ha iniziato a lavorare nel campo musicale nel 2004 e tra i vari film e programmi ai quali ha partecipato sottolineiamo Babbo Natale non viene dal Nord. E' laureata in Fisica. Durante un’intervista ha sottolineato di avere un proprio piano B. «Sono laureata in Fisica e se non dovesse andare bene come cantante, infatti, credo che proverei comunque a lavorare sempre nel campo musicale». La stessa cantante infatti dopo la sua laurea triennale non ha voluto proseguire con la specialistica. «Avevo la sensazione che non potessi raccogliere tantissimo dalla musica se avessi continuato in Fisica». A questo punto Annalisa si è presa un anno per provarci ed è riuscita a dedicarsi alle proprie canzoni.

La carriera di Annalisa

Annalisa, che di cognome fa Scarrone, dopo il successo ad Amici nel 2011 ha più volte partecipato al Festival di Sanremo. Nel corso della sua carriera ha ottenuto un MTV Europe Music Awards, ha vinto la sesta edizione dell'International Song Contest: The Global Sound 2013 e di diversi altri premi in ambito musicale. Vegetariana e sostenitrice dei diritti degli animali, è stata anche tra gli artisti promotori di Scena Unita, progetto di sostegno per i lavoratori dello spettacolo.

L'ultimo brano con Fedez

In attesa di convolare a nozze e di vederla con il vestito bianco all'altare, se usciranno le foto dell'evento, Annalisa ha realizzato con Fedez, J-Ax e DJ Jad Disco Paradise canzone destinata a diventare uno dei tormentoni dell'estate, con l'obiettivo di confermarsi regina delle "hit" di questo 2023.

Un figlio

Quando le è stata fatta una domanda sulla possibile gravidanza, Annalisa ha risposto: "Una gravidanza? La esprimerei in note musicali. In ogni caso, non potrei mai rinunciare alla musica"