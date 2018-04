Al Bano: «Lecciso? Sono single, ma con Romina non c'è niente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Bano Carrisi interviene ad Un Giorno da Pecora Rai Radio1 per chiarire le parole pronunciate stamane in diretta a Storie Italiane, dov'e intervenuto per chiarire la sua posizione rispetto alla fine della relazione con Loredana Lecciso, nella quale, ha spiegato in radio, Romina Power non ha nessun ruolo. “Ho le scatole piene di queste storie, io sono una persona onesta. Il mio cuore è affaticato e ora batte per sopravvivere. La Lecciso è andata via di casa a dicembre, lei e io sappiamo il perché, ma non deve dare adito nel far crescere queste voci, queste malelingue”.Sembrava se ne fosse andata perché gelosa di Romina...”Ma gelosia di che? Di cosa? Sarei onestissimo - ha detto il cantante a Radio1 - nel dirle una cosa del genere, lo farei per primo. Ma non è vero, io e Romina abbiamo ritrovato una pace ed una tranquillità dovuta al lavoro. Finito il lavoro, ognuno a casa sua, nel rispetto del sano vivere. Romina è la madre dei miei figli, come pure lo è Loredana”. Dunque lei ora è single? “Si, lo sono”. E non vuole tornare con la Lecciso? “Io ora mi voglio occupare dei miei figli, il tempo dell'amore l'ho vissuto in pieno, ora all'amore do una pausa. L'amore lo distribuirò in maniera globale, figli, nipoti e famiglia”.