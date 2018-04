Al Bano a Storie Italiane: «Loredana è andata via, non per colpa di Romina». E lei chiama in diretta

Al Bano e Romina Power ballerini per una notte: «È la mia donna ideale». E i fan sperano nella reunion privata

Su Leggo.it gli aggiornamenti sul triangolo che ha appassionato gli italiani negli ultimi mesi. Telefonate in diretta e tensione tra, la trasmissione condotta dasu Rai Uno. Il cantante interviene telefonicamente e spiega: «La signora Loredana se n'è andata nel mese di dicembre per fatti suoi scaricando la responsabilità su me e Romina, ma la colpa non è nostra». E poco dopo la Lecciso chiama per replicare, ma all'altro capo del telefono l'ex compagno non c'è più. Solo poche parole per i suoi figli: «Amo i miei figli e a quest'uomo vorrò sempre bene».Al Bano aveva telefonato in diretta per rispondere alle domande degli ospiti in studio dopo l'esibizione con Romina a Ballando con le Stelle. Parole pesanti soprattutto dai: «Hai fatto un po' come la Svizzera, non prendi posizioni e lasci che Romina giochi con la tua ambiguità».A quel punto l'artista non ce la fa più a trattenersi: «L'ambiguità la lascio a te, io sono sempre stato molto onesto. Ci sono delle cose e Loredana le sa, ma se ha voluto cavalcare la tigre sia un po' più chiara. Chi è andata via è lei, non per Romina - perché tra me e quest'ultima c'è un gran rispetto - non per soldi o per fare denaro. Ormai io e Loredana ci siamo lasciati e non voglio neanche sentirla al telefono perché ho voglia di vederci chiaro per il mio futuro».Qualcuno gli chiede a quel punto se sia arrabbiato con Loredana e Al Bano risponde: «Questi sono i fatti miei. Sono successe delle cose e il traguardo del matrimonio si è allontanato sempre di più e non c'entra Romina. Sia chiaro. Qui siamo stati tutti male, al fianco di Loredana ci sono stato io non voi. Se certi gesti di ambiguità si fanno è perché succedono cose gravi. E sono stufo di questo straparlare di questo argomento che serve a fare audience. Noi siamo sempre stati degli onesti lavoratori di spettacolo... Loredana se n'è andata nel mese di dicembre, ha fatto la sua scelta e l'ho rispettata, come ho rispettato quella di Romina quando se n'è andata in America. Purtroppo questa storia non è andata come io desideravo che andasse, ma almeno i figli sono cresciuti e indipendenti... Non ci vediamo da due mesi e mezzo e andrà avanti così ancora perché il tempo sarà un grande mediatore, ma per ora voglio che si sappia chiaramente che non sono nè sarò mai ambiguo».E quando lascia intendere che la situazione sia irrecuperabile interviene in diretta. Al Bano attacca per poi richiamare pochi minuti dopo. «Voglio un gran bene ad Al Bano e voglio sottolinearlo perché ho a cuore i miei figli», le parole della donna al telefono.