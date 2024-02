"Ilva bidone di Stato": la protesta dell'indotto. Le foto

"L'Ilva è un bidone di Stato". Questa la protesta inscenata stamattina dinanzi allo stabilimento siderurgico di Taranto da un centinaio di affiliati ad Aigi, aziende dell'indotto, per accogliere i commissari dell’amministrazione straordinaria Ilva oggi in ispezione nel siderurgico. Singolare la forma di protesta adottata. I manifestanti hanno al collo bidoni bianchi di plastica e su ciascuno è segnato un anno dal 2015 al 2024 per simboleggiare che l’amministrazione straordinaria rischia di essere un nuovo “bidone di Stato “ come accadde già con la prima nel 2015 che ha visto sfumare 150 milioni di crediti che le imprese non hanno ancora percepito. Le imprese di Aigi temono che ora con la nuova ventilata amministrazione straordinaria di verifichi la stessa cosa accaduta nel 2015.