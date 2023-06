Tonnellate di cozze sotto sequestro a Taranto, nelle operazioni anche un ristorante

Una tonnellata di cozze nere è finita sotto sequestro dai poliziotti del commissiariato Borgo di Taranto, insieme al personale dell'Asl, per una sanzione al proprietario dell'imbarcazione di 3mila euro. Con la sua imbarcazione stava allevando cozze senza registrazione e relativo codice aziendale. Un altro proprietario, invece, è stato denunciato come presunto responsabile del reato di commercio di sostanze alimentari nocive e in cattivo stato. Le cozze (anche qui una tonnellata) che metteva in vendita, infatti, avrebbero potuto causare danni alla salute dei consumatori. I numerosi mitili sono stati messi sotto sequestro e distrutti con un compattatore dell'Amiu. Entrambi i proprietari in questione occupavano abusivamente gli spazi del bacino per allevare le cozze.