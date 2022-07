Un morto e cinque feriti: è il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera sella provinciale che collega Turi a Conversano (via Castellana). A scontrarsi due Citroen C3. Per uno degli occupanti non c’è stato scampo ed è morto sul colpo. L’identità non è ancora stata resa nota ma pare sia un uomo residente a Turi.