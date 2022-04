Simboli della città di Bari, i lampioni ornamentali sul lungomare sud versano in pessime condizioni. «Ecco la cartolina che lasciamo ai turisti che vengono in città», ha denunciato Peppino Milella, presidente dell’associazione IX maggio in un appello rivolto al sindaco Antonio Decaro.

(Fotogallery a cura di Domenico Bari)