Una via per Silvio Berlusconi, inviteremo la famiglia alla cerimonia

Per quando sarà pronta la targa con scritto via Silvio Berlusconi? “Nei prossimi giorni pubblicheremo la data esatta, in quell’occasione inviteremo qualcuno della sua famiglia per l’inaugurazione”. Così Antonio Potenza, sindaco di Apricena, intervenuto a Rai Radio1 ospite di Un Giorno da Pecora, che governa il primo centro in Italia ad aver dedicato una via al leader di Forza Italia appena scomparso.