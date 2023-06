Emergenza rifiuti, file di camion ferme ai cancelli e discariche piene: «Una situazione critica»

È tornato di nuovo il caos in Capitanata per la gestione dei rifiuti. Una situazione critica che vede da ieri una lunga fila di camion con rifiuti - alcuni sono fermi anche da dodici ore - che staziona davanti all'impianto di biostabilizzazione di "Passo Breccioso", in via Trinitapoli, a Foggia.

Una discarica, ormai praticamente piena, nel quale conferiscono rifiuti molti comuni della Provincia. È qui che i rifiuti vengono trasformati in frazione secca. Il Comune di Foggia è pronto a sollecitare l'agenzia dei rifiuti regionale, l'Ager, per trovare soluzioni e per ovviare all'aggravarsi della situazione.

Situazione difficile anche a Manfredonia

Situazione non certo lusinghiera anche nella discarica di Manfredonia, la "Marcegaglia", in cui i rifiuti secchi dovrebbero essere lavorati ancora per poi avviare lo smaltimento nel termovalorizzatore vicino.

Il problema è che quest'ultimo, chiamato "impianto di Eta", è sotto lavori di manutenzione di cui la fine è stata posticipata per altri dieci giorni.

Le parole del sindaco di Peschici

«Purtroppo nelle ultime settimane la discarica di Passo Beccioso, in provincia di Foggia, dove vengono conferiti i rifiuti solidi urbani della stragrande maggioranza dei comuni del Gargano nord, non riesce né a garantire né ad assicurare il regolare servizio di conferimento - ha dichiarato in una nota il sindaco di Peschici, Luigi D'Arenzo - L'impossibilità di conferire i rifiuti impedisce, di fatto, l'espletamento del regolare servizio di raccolta causando un olezzo diffuso e insopportabile, anche in considerazione delle elevate temperature estive, con nocumento all'immagine turistica della nostra cittadina e degli altri comuni limitrofi».

L'invito a Emiliano, si trovi una soluzione rapida

Il primo cittadino ha poi invitato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a darsi da fare per trovare una soluzione urgente e che sia definitiva per risolvere l'annoso problema rifiuti, oltre all'elevato costo che tutto questo comporta ai cittadini interessati. Intanto, gli autotrasportatori fermi ai cancelli iniziano a soffrire a causa delle temperature elevate e la mancanza di servizi igienici. Problema che si ripercuote sul regolamento svolgimento della raccolta differenziata nelle città.

Le parole del sindaco di Apricena

«Non è più sostenibile questa situazione che ciclicamente si ripresenta: questa emergenza rende praticamente impossibile il ritiro dei cassonetti con evidente accumulo di spazzatura per le strade. Non è la prima volta che accade - ha affermato il sindaco di Apricena, Antonio Potenza - i Comuni non possano subire questo tipo di criticità, sollecito pertanto l'attenzione dei vertici Amiu e della Regione al fine di porre rimedio definitivo a questo tipo di emergenza».