Mattonelle di ceramica e maioliche colorate: così nasce il "percorso della gentilezza" nel centro storico

In giro per il borgo antico tante mattonelle di ceramica, cotto, cemento, maioliche variopinte, il tutto decorato con frasi e disegni dai bambini e i ragazzi di Troia, in provincia di Foggia. Questo è il primo percorso "gentile" del piccolo centro del sub-appennino dauno, entrato ufficialmente a far parte dei Comuni costruttori di gentilezza. Nell'amministrazione comunale del sindaco Urbano Di Pierro, assessore alla gentilezza della giunta del sindaco Leonardo Cavalieri, ha sottoscritto il patto di partecipazione a Costruiamo Gentilezza, un progetto nazionale promosso dall'associazione Cor et Amor, che ha l'obiettivo di accrescere la coesione sociale e il benessere della comunità, mettendo al centro i bambini, i ragazzi, le famiglie e le persone fragili.

Costruttori di gentilezza

«Nella nostra comunità ci attiveremo per generare e costruire pratiche affinché la gentilezza diventi una abitudine diffusa. Non sarà difficile perché la gentilezza è contagiosa», ha affermato Urbano Di Pierro, assessore alla gentilezza del comune di Troia.

A livello nazionale sono già 1800 i costruttori di gentilezza, tra assessori, insegnanti, allenatori, volontari, tra cui dodici amministrazioni solo nella provincia di Foggia. Il 25 marzo scorso è stato sottoscritto a Napoli un protocollo d'intesa tra le Terre del Vesuvio e Terre della Capitanata, per il 2024 riconosciute come Capitali nazionali della gentilezza.