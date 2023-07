Sicurezza, 700mila euro per le telecamere di cinque Comuni/Ecco quali

Saranno cinque i Comuni pugliesi più sicuri, grazie ai fondi che arrivano dal Ministero dell'Interno per l'installazione di telecamere di sorveglianza. I comuni di Zapponeta, Lesina, Ortanova, Carapelle ed Ascoli Satriano nel Foggiano beneficeranno di fondi stanziati dal Ministero dell'Interno per un importo di 700mila euro per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nei propri territori.

I progetti presentati hanno superato il vaglio della Commissione di valutazione ministeriale che «ha tenuto conto degli specifici criteri individuati dal decreto adottato dal ministro degli Interni, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, il 21 ottobre del 2022, tra i quali l'indice di delittuosità comunale e il numero di abitanti».

Il Prefetto di Foggia Maurizio Valiante ha sottolineato «ancora una volta la particolare attenzione del Ministero per il territorio foggiano attraverso il sostegno alle iniziative degli enti locali volte a rafforzare il contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e predatoria».