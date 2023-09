Imprenditore denuncia estorsioni e attentati incendiari: due arresti

Due persone sono state arrestate per estorsione in concorso da carabinieri e polizia a San Severo, nel Foggiano. L'operazione è l'epilogo di numerosi servizi di osservazione compiuti dopo la denuncia presentata nell'agosto scorso da un imprenditore che aveva subito l'incendio di due automobili e minacce di ulteriori ripercussioni nel caso in cui non avesse consegnato una cospicua somma di denaro.

Le indagini

I carabinieri di San Severo e gli agenti della Squadra Mobile di Foggia, coordinati della Procura, hanno monitorato per circa un mese gli spostamenti della vittima, che lo scorso 8 settembre, ha consegnato il danaro richiesto ad un uomo.

Questi è stato bloccato subito dopo con un complice in un appartamento dove sono stati recuperati i soldi provento del reato.