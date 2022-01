Iren acquisisce il 100% di Puglia Holding che controlla il più grande parco fotovoltaico d'Italia a Foggia

È stato sottoscritto da Iren un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% delle quote di Puglia Holding, che controlla in provincia di Foggia il più grande parco fotovoltaico d'Italia, in grado di produrre energia elettrica di circa 180 Gwh l'anno. L'operazione ha un enterprise value di 166 milioni e un ebitda atteso nel medio periodo degli impianti fotovoltaici pienamente operativi di circa 15 milioni di euro. Il closing è previsto nel corso del primo trimestre 2022.

«L'acquisizione del parco fotovoltaico più grande d'Italia - commenta Renato Boero, presidente di Iren - permette al Gruppo di crescere nel settore delle rinnovabili, sostenendo l'impegno di riduzione delle emissioni di carbonio declinato nell'ultimo piano industriale. Siamo confidenti di poter concludere ulteriori operazioni di questo tipo nei prossimi mesi, accelerando il processo di decarbonizzazione delle nostre attività».

«Nel contesto attuale di elevata volatilità dello scenario energetico - dichiara Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato e direttore generale di Iren - aumentare la produzione di elettricità da fonte rinnovabile, ci permette di essere maggiormente competitivi, offrendo un prodotto sostenibile a prezzi vantaggiosi per i nostri clienti».