Violenta rapina in azienda: proprietario ferito, poi via con il bottino. Arrestato il custode delle armi

I carabinieri della Compagnia di San Severo, in provincia di Foggia, hanno arrestato un uomo di Torremaggiore accusato di aver custodito le armi usate in una rapina cruenta compiuta in una azienda agricola, a maggio 2019, nelle campagne di San Paolo Civitate. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Bari - Terza Sezione Penale. Le accuse sono di ricettazione, detenzione di armi da guerra e armi comuni da sparo con relativo munizionamento.

La dinamica

La visione dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza dell'azienda confermò la versione dei fatti fornita della vittima. Due persone erano giunte nella sua azienda a bordo di una Jeep Renegade bianca condotta da un terzo complice, ed erano entrate a volto coperto e armate di un fucile e di una pistola. I banditi lo avevano aggredito e colpito con il calcio della pistola, causandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni e sottraendogli, infine, la somma di circa 300 euro. Successivamente venne ritrovata la vettura all'interno della quale c'erano materiale utile al travisamento e alla commissione di reati predatori (maschere in silicone raffiguranti volti umani, guanti e scaldacollo), due fucili, di cui uno d'assalto. I militari, inoltre, rilevarono le impronte digitali e le tracce biologiche presenti in quell'auto e sulle armi rinvenute. I successivi accertamenti svolti dal Reparto investigazioni scientifiche di Roma hanno fatto emergere un profilo genetico compatibile con quello dell'arrestato sia sul volante che sui vari comandi dell'auto, sul fucile d'assalto (un mitragliatore Kalashnikov) e sulla carabina rinvenuta. I riscontri ottenuti hanno provato la disponibilità delle armi e del mezzo da parte dell'indagato senza, tuttavia, riuscire a ricondurre la responsabilità nella rapina da parte dello stesso. Ora si trova in carcere.