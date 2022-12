Minaccia una turista con un coltello e le ruba il cellulare. Poi chiede soldi per restituirlo, arrestato dalla Polizia

Ha rubato il telefono cellulare ad una giovane turista russa dopo averla minacciata con un coltello e averla rinchiusa nella stanza della donna in un B&B di Taranto. E poi ha preteso duecento euro per restituire il telefonino. La vittima, però, ha chiesto l'intervento della Polizia. Così poco dopo il malintenzionato è stato arrestato dai "Falchi" della Squadra Mobile. L'uomo, si tratta di un tarantino di 28 anni, è stato bloccato in flagranza di reato con le accuse di sequestro di persona, rapina aggravata e tentata estorsione.

La denuncia

L'altro giorno la giovane straniera si è presentata alla Polizia in evidente stato di agitazione e ha raccontato di essere stata vittima di una rapina da parte di un uomo armato di coltello. La donna ha raccontato di essere in visita a Taranto per qualche giorno e di soggiornare presso un B&B. Per fare amicizia con gente del posto, la ragazza aveva pubblicato un annuncio su internet, inserendo il suo numero di cellulare. Subito dopo l’annuncio, aveva ricevuto diverse telefonate ma lei alla fine aveva deciso di non incontrare nessuno.

L'aggressione

Dopo quell'annuncio nel suo alloggio, che aveva lasciato aperto, si è presentato un giovane armato coltello. Il malvivente, dopo aver chiuso la porta d’ingresso con le chiavi ed averle riposte all’interno della tasca del giubbino, le ha intimato di consegnargli tutti i soldi. La turista non aveva nulla di valore e il delinquente si è impossessato del suo cellulare prima di fuggire. I poliziotti hanno subito intuito chi potesse essere l’autore dei fatti, un tarantino con numerosi precedenti penali, ben noto alle forze dell’ordine. Dopo la rapina, la donna ha anche ricevuto una chiamata sull'altro cellulare il cui numero di telefono era stato inserito nel sito di annunci online e che non le era stato portato via probabilmente perché di scarso valore. Il suo interlocutore le ha spiegato che, per poter rientrare in possesso del cellulare rubato in cambio di 200 euro. Poco dopo il giovane delinquente è stato arrestato.