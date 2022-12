Fermato l'autore della rapina al market: i carabinieri chiudono il cerchio

Ci hanno messo davvero poco i carabinieri della stazione di Cisternino e quelli della Compagnia di Fasano a dare un volto al malvivente che martedì mattina ha rapinato un negozio di alimentari in via Principessa Mafalda.

I fatti

I militari dell’Arma, coordinati dal capitano Massimo Cicale, seguendo indizi e favoriti dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno fermato un cistranese incensurato ritenuto l’autore dell’azione delittuosa. A dare per primo notizia dell’arresto era stato il sindaco Lorenzo Perrini con un post sulla sua pagina Facebook proprio martedì sera.

«Avrebbe dovuto essere un giorno di festeggiamenti per la nostra comunità in onore di Santa Lucia – aveva scritto il primo cittadino cistranese -. È iniziata invece con una brutta notizia relativa ad un evento delittuoso che ha visto vittima la titolare di un esercizio commerciale alla quale ho espresso personalmente tutta la mia solidarietà e vicinanza. Per fortuna giungono notizie che il responsabile sarebbe stato assicurato alla giustizia grazie al lavoro intenso e proficuo delle forze dell’ordine. Grazie a loro per il lavoro svolto e per l’impegno profuso ogni giorno nel garantire la nostra sicurezza».