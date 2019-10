Ladri in chiesa: in fuga con la corona d'argento della Madonna

Ultimo aggiornamento: 08:39

Si sono introdotti nella chiesa della Madonna dell'Incoronata, in piazza XX settembre a Foggia . E in pieno giorno hanno rubato la corona in argento posata sulla testa della Madonna dell’Incoronata. Un oggetto del valore di qualche migliaio di euro, acquistato dalla parrocchia con le offerte dei fedeli.Si indaga, ora, per risalire agli autori del gesto, che tanto sconcerto ha seminato fra i credenti della zona, che ogni giorno pregano la Vergine nera posizionata nel luogo di culto. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere di sicurezza posizionate nel quartiere.