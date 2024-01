Foggia, micro cellulare sequestrato a detenuto del carcere: era nascosto tra le coperte

La polizia penitenziaria ha sequestrato un micro cellulare appartenente ad un detenuto nel carcere di Foggia. È accaduto nel pomeriggio di ieri nel corso di un controllo. Gli agenti hanno ritrovato l'apparecchio elettronico nascosto tra le coperte del suo letto. A darne notizia l'Osapp (organizzazione sindacale di polizia penitenziaria) attraverso il segretario territoriale Raffaele Miscioscia.

L'Osapp

«Quella di ieri - sottolinea Miscioscia - è sicuramente da registrare come una continuità operativa degli uomini e donne della penitenziaria che nonostante la gravissima carenza negli organici con alto senso di responsabilità e professionalità ha messo e mette in campo energie gia precarie per far rispettare le leggi dello Stato».

La struttura carceraria di Foggia - stando ai dati forniti - conta una presenza di circa 600 detenuti (circa il doppio del previsto) a fronte di un organico di polizia di 240 unità su 261 previste.

Per Pasquale Montesano segretario generale aggiunto Osapp, «quanto accaduto è di una gravità inaudita e la situazione nel carcere di Foggia - come quella della altre carceri del distretto della Puglia - è esplosiva e potrebbe portare in ogni momento ad eventi irrecuperabili, mentre gli istituti di pena dell'intero territorio nazionale sono vere e proprie polveriere pronte ad incendiarsi al minimo problema. Il primo e principale messaggio che il sindacato deve trasmettere alle autorità politiche del dicastero della giustizia e del Governo sono urgenti e indifferibili iniziative per Foggia e per tutta la Regione Puglia».