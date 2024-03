Ha tentato di uccidere l'anziana 98enne di cui si prendeva cura: arrestata badante

È accusata di tentato omicidio la badante 58enne che aveva ferito alla testa la 98enne che assisteva. Avrebbe anche tentato di far ingerire una sostanza corrosiva all'anziana, prima di ingerirla lei stessa. E per questo è stata arrestata.

Cosa è successo

I fatti, avvenuti a Foggia, risalgono al 7 febbraio scorso. La polizia - allertata dai vicini spaventati dai rumori provenienti dall'abitazione della pensionata - intervenne nell'appartamento e trovò l'anziana con evidenti ferite alla testa. In un'altra stanza c'era la badante. Entrambe erano prive dei sensi. Stando agli accertamenti sanitari compiuti, la 98enne sarebbe stata colpita alla nuca probabilmente con un soprammobile e costretta ad ingerire liquido corrosivo (con ogni probabilità acido muriatico), a sua volta ingerito anche dalla badante, forse nel tentativo di togliersi la vita. Ricoverate in un primo momento entrambe in prognosi riservata, nei giorni successivi le condizioni delle donne sono migliorate, in particolare l'anziana, che è totalmente ripresa.

Le indagini svolte dalla polizia hanno accertato che a compiere le violenze sarebbe stata la bandante.