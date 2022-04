All’Enea non è tempo di mail. Prego linkate più tardi

Esiste un tempo per tutto. Anche per inviare la posta elettronica. Sembra incredibile, eppure l’ufficio di un ente pubblico nazionale - l’Enea - ha indicato l’orario (e i giorni) in cui è possibile inviare una mail per formulare una “richiesta di consulenza tecnica e procedurale”. Lunedì e mercoledì, dalle 12 alle 15. Non viene specificato che fine fanno le mail inviate al di fuori di questo lasso di tempo: vengono cancellate di default? Si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati