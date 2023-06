E' nel posto giusto al momento giusto per cogliere le opportunità di crescita del settore digitale». Gli analisti di Intermonte sono andati a pescare tra quella quarantina di società che compongono il listino Euronext Growth Milan per scommettere su una società come Relatech, cresciuta negli ultimi anni a suon di acquisizioni, con le munizioni giuste per fare nuovi colpi e le carte in regola per sfruttare anche la spinta che arriverà dalle risorse del Pnrr. Si tratta di una Pmi quotata dal giugno 2019 che ha anche portato generosi frutti agli azionisti visto che la capitalizzazione supera oggi 98 milioni di euro, quasi cinque volte quella del debutto. La società, presente sul mercato con soluzioni dedicate alla digital transformation delle imprese, è focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative ed è diventata un partner strategico per la digitalizzazione e i servizi Ict. L’analisi di Intermonte parte dal bilancio di un 2022 segnato da una ricca campagna di acquisizioni. Una manovra che ha permesso al gruppo lombardo di consolidare la propria presenza nell’IoT (Internet of Things), nel business del cloud e della cybersecurity. Ma anche di entrare nel mercato della consulenza gestionale, oltre che di aumentare la sua presenza internazionale e arricchirsi di personale altamente qualificato. Nel complesso, «l’azienda ha portato a casa circa 50 milioni di fatturato, consolidando e diversificando la propria offerta, diventando sempre più un gruppo capace di offrire soluzioni tech end-to-end». Tutto questo senza fare il passo più lungo della gamba. «Sorprendentemente queste operazioni sono avvenute mantenendo la disciplina finanziaria», puntualizzano da Intermonte. Senza contare la dote di sinergie destinata a emergere presto. Non solo. Il rafforzamento messo agli atti è proprio quello che serve per sfruttare i venti a favore nel settore digitale destinato a un’ulteriore espansione.

RADDOPPIO DEL VALORE

Le ultime stime Anitec-Assinform vedono il settore digitale italiano crescere a un ritmo medio del 6,1% l’anno nel prossimo triennio. Un dato che sale all’8,6% se ci concentriamo sul core business dell’azienda (con i Servizi Ict previsti in crescita dell’11%). Di qui le previsioni a due cifre per i prossimi tre anni: «Prevediamo per Relatech una crescita media annua dei ricavi netti del 27,2%», dicono da Intermonte. Inoltre, la redditività dovrebbe registrare una crescita «più che proporzionata, superando nuovamente la soglia del 20% entro il 2025 grazie agli investimenti messi in cantiere, soprattutto sul personale». Ma dovrebbe anche continuare la virtuosa riduzione della dipendenza del gruppo dai principali clienti storici. Per gli analisti ci sono tutti gli ingredienti per un raddoppio del valore in Borsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA