Banca Ifis, digitali e sostenibili per correre veloci per puntare sui giovani (meglio se donne)

Banca Ifis sta cambiando il modo di essere e di fare banca. Da un lato modificando l’approccio al business, ai clienti, alle strategie; dall’altro introducendo all’interno una visione per valorizzare i talenti, il merito, l’innovazione. Ernesto Fürstenberg Fassio, vice presidente e azionista di riferimento dell’istituto, spiega la metamorfosi che punta tutto sul fattore umano per condurre in porto la trasformazione. Partendo dai valori e con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati