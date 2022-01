Carmelo Bene, male a scuola genio nella vita: le pagelle del Calasanzio

Genio sì ma anche tanta sregolatezza. La regola non si smentisce a sbirciare tra le pagelle di Carmelo Bene custodite al Calasanzio di Campi salentina.

Il liceo e i voti del maestro

Nell'istituto scolastico dove il grande regista e attore si è formato, a partire dalle elementari, i suoi voti sono gelosamente conservati in archivio. Anche quelli delle superiori che Bene frequentò negli anni 50 con profitti non proprio lusinghieri in molte materie: sei in italiano, matematica, greco e storia, ma cinque in latino, scienze naturali e fisica.

A Bene però, già in prima liceo piacevano la filosofia e la Storia dell'arte, in cui aveva sette. Mentre non doveva amare troppo l'educazione fisica tanto da vedere il mediocre dei primi semestri piombare al tre di fine anno. Dietro al brutto volto potrebbe esserci un vecchio aneddoto, magari un contrasto con il maestro risolto con la sua verve spiazzante ma ancora acerba. Ma si può solo specularci un po'.

Geni poco brillanti a scuola

Al di là delle difficoltà de Calasanzio, ritenuto il top per l'educazione dei giovani salentini della zona, i voti bassi di Bene non sono certo una stranezza. Capita non di rado di imbattersi in performance scolastiche mediocri di personaggi poi diventati dei punti di riferimento della cultura. Basti pensare che un divulgatore colto come Alberto Angela venne bocciato in prima media e che Pier Paolo Pasolini non passò l'esame da giornalista.

Il prezioso documento è stato posto su Facebook da Luigi Del Prete.