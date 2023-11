Dall’idea al prodotto commerciale, dalla veste grafica al desiderio. Attraverso venti oggetti iconici del mercato la mostra «Saperi visibili: un secolo di packaging del made in Italy», che si aprirà domani alle 18 allo Spazio Murat di Bari, è un racconto di progetti, brevetti e prodotti che appartengono al nostro tempo, a partire dai primi del ‘900 sino ad oggi.

Nata da un’idea di Chiara Alessi, Ettore Chiurazzi, Giusy Ottonelli, Maria Laterza e Graziano Bianco, la mostra inaugura la seconda edizione della Biennale dei Racconti d’Impresa, ed è promossa dal Club delle imprese per la Cultura di Confindustria Bari e Bat.

L'appuntamento



A curare l’esposizione e raccontarne lo spirito è un’esperta della materia, Chiara Alessi, esperta di design, divulgatrice amata sui social ma anche nipote d’arte, visto che i due bisnonni erano Alfonso Bialetti e Giovanni Alessi.

La mostra, che è visitabile ad ingresso libero fino al 28 novembre, dal martedì al sabato, dalle 10 alle 20 è ha l’obiettivo di raccontare l’impresa italiana attraverso i suoi oggetti e le loro storie: per un’indagine su come siano stati concepiti, spesso insieme alle novità tecnologiche e allo studio dei nuovi materiali intervenuti nei processi, e come hanno attraversato il secolo scorso, al fine di raccontare cosa vi sia dietro il fare impresa. Senza dimenticare l’evoluzione sociale e culturale degli italiani, la storia della comunicazione e le ricadute sugli atteggiamenti di consumo.

Lungo un allestimento realizzato con scaffali industriali utili a richiamare il contesto d’impresa, si dipanano tra oggetti , racconti e materiali pubblicitari, i packaging di Bacio Perugina, le plastiche Pirelli, la lampada Parentesi di Flos progettata da Castiglioni e Manzoni, le confezioni di pasta Barilla, le sorpresine del Mulino Bianco, la bottiglia del Campari Soda di Fortunato Depero, la Coppa del Nonno di Motta disegnata da Gregorietti, Il packaging dei panettoni Galup e delle Pastiglie Leone, la confezione del Bialcol di Giovanni Sacchi, i vasi da contenitori riciclati di Enzo Mari per Alessi, il packaging dei dischi «La voce del padrone» di Bruno Munari, la rete da cantiere Gigan (oggi Dragon), il packaging su misura ideato da Panotec, il kit di programmazione Arduino di Massimo Banzi. Tutte invenzioni italiane fatte da imprese del nostro Paese diventate celebri in tutto il mondo, che testimoniano la creatività dell’impresa e dei designer italiani.

«Saperi visibili» vivrà anche di tre eventi collaterali, sempre nello Spazio Murat: l’11 novembre in un talk con Nicoletta Picchio (direttrice della collana «Bellissima», ed. Luiss University Press) e Giovanna Mancini (autrice del libro «Icone. Mito, storie e personaggi del design italiano»), insieme al critico d’arte Marilena Di Tursi; il 17 novembre con un laboratorio (in collaborazione con Spazio Murat) e il 28 novembre con l’incontro dal titolo «Il museo e la comunità operosa», in cui l’esperto di turismo e marketing territoriale Antonio Prota dialogherà con Anna Gennari (Museo del primitivo) ed Ettore Ruggiero (fondatore della rete «Make It in Puglia»).

Le dichiarazioni