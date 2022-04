Volo Brindisi-Monaco: da oggi ogni weekend, orari e dettagli

Il volo da Brindisi a Monaco di Baviera è realtà con Air Dolomiti. Da oggi e per ogni weekend, attivo il nuovo collegamento aereo, annunciato da Aeroporti di Puglia. Due le frequenze settimanali previste ogni weekend, il sabato e la domenica in tarda mattinata e primo pomeriggio. I voli saranno operati con gli Embraer 195 della compagnia, con la nuova configurazione da 122 posti.

Di seguito l’operativo nel dettaglio:

Monaco – Brindisi EN 8260 11:00 – 12:45

Brindisi – Monaco EN 8261 13:25 – 15:15

I commenti

«Siamo orgogliosi dell’avvio di questo nuovo collegamento – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – che contribuisce a metterci nelle migliori condizioni per giocare una delle partite più importanti per la nostra rete aeroportuale, quella della summer 2022, l’estate della ripresa post pandemia. La stagione in cui, grazie a collegamenti nuovi e strategici come questo su Monaco, vogliamo portare in Puglia, turisti che arrivino da ogni parte del mondo. Contro ogni scetticismo, dimostriamo con chiarezza quanto sia per noi importante la programmazione sull’Aeroporto del Salento. Il sistema Puglia è pronto ad accogliere passeggeri desiderosi di conoscere la nostra regione, per i quali i nostri aeroporti rappresentano un ponte di opportunità, grazie al lavoro messo in campo da Aeroporti di Puglia e dalla Regione Puglia, per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici da quello che è il principale mercato per soggiorni in Puglia».

«Un altro tassello si aggiunge alla nostra pianificazione estiva e siamo lieti che coinvolga Aeroporti di Puglia con la quale oramai si è stabilita una relazione duratura e forte. La regione ha tanto da offrire dal punto di vista turistico e culturale e il suo potenziale ci è noto da tempo; ci auguriamo davvero che questa nuova opportunità sia favorita dal segnale di ripresa che stiamo vedendo nel mercato in queste ultime settimane», ha dichiarato Paolo Sgaramella, Chief Commercial Officer di Air Dolomiti.