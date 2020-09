Operatore sanitario trovato morto in casa dell'anziano che assisteva: è giallo a Ostuni

Ultimo aggiornamento: 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritrovato senza vita nella casa di un anziano che assisteva: giallo ad Ostuni sulla morte di un operatore socio sanitario di 49 anni. Sul posto gli agenti del Commissariato di Ostuni, la Polizia Scientifica.È stata una collega dell'uomo questa mattina ad allertare i soccorsi. I fatti sono avvenuti in via Camassa a poche decine di metri dal comando della Polizia Locale della Città Bianca. Investigatori a lavoro per capire quanto avvenuto nell'appartamento al primo piano di un condominio.