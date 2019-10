Tracce di topi nel refettorio: alunni a casa per due giorni

Ultimo aggiornamento: 08:41

Escrementi di topi nel refettorio e in palestra, forse un solo ratto a spasso per la sala professori e nel comprensivo Bozzano scatta l'allarme. Spiacevole sorpresa ieri mattina alla riapertura dei cancelli, dopo la pausa per il weekend, nell'istituto di via Austria, a Brindisi . E' stato il personale Ata a notare la presenza abbondante di escrementi di topi e ad avvisare il dirigente. Nel frattempo alcune maestre hanno avvistato un roditore nella sala docenti e altri sarebbero stati visti scorrazzare in giardino.«Ho subito sospeso l'attività didattica - afferma Girolamo d'Errico, dirigente del comprensivo Bozzano e avvisato la ditta Serenissima di bloccare la distribuzione dei pasti». Le mosse adottate dal dirigente hanno avuto come obiettivo primario la tutela e la salvaguardia degli studenti e, conseguentemente, sono state mirate a evitare un panico comprensibile ma incontrollato che avrebbe portato solo a peggiorare la situazione. D'Errico, una volta assicuratosi che bambini e ragazzi fossero al sicuro, si è rivolto al Comune di Brindisi per la risoluzione definitiva del problema.«Ho allertato l'ufficio Igiene che prontamente è intervenuto - riprende il preside - Sono state installate trappole in tutte le aule dell'istituto, sia nel plesso dell'infanzia che nella primaria, e fatta una prima disinfestazione degli ambienti. La scuola resterà chiusa per due giorni almeno fino a quando non otterremo l'autorizzazione da parte del Comune».Preoccupati i genitori dei bambini che frequentano l'istituto che ieri mattina, in tutta frutta, hanno dovuto adottare un piano b per tenere a casa i propri figli.«Non è tollerabile una situazione del genere - dice un genitore, padre di un bambino che frequenta la seconda elementare - i nostri figli hanno il diritto, come tutti i bambini della città, di andare in una scuola sicura e pulita. I topi possono provocare gravi malattie, rabbrividisco solo all'idea di quello che è accaduto».La preoccupazione delle famiglie nasce dal fatto che non è la prima volta che nel comprensivo Bozzano si verificano episodi di questo tipo. Già in passato furono trovati escrementi di topi in diverse aule del plesso di via Austria. Anche in quell'occasione la scuola rimase chiusa per qualche giorno per consentire alla ditta di effettuare la derattizzazione.«Abbiamo più volte segnalato al Comune - sottolinea il preside - che andrebbe effettuata una pulizia straordinaria più volte l'anno dell'area verde a ridosso dell'istituto. Invece, ahimè, l'erba continua a cresce indisturbata e insetti e animali di ogni tipo trovano terreno fertile».Questa mattina un medico sanitario con un medico veterinario effettueranno un sopralluogo anche all'esterno. L'istituto di via Austria e l'area adiacente saranno monitorate dal personale comunale con trappole chiuse, che verranno ispezionate e rimosse prima dell'apertura della scuola.«Mi assicurerò personalmente - conclude il dirigente - che l'opera di disinfestazione sia compiuta a dovere sia dentro che fuori lo stabile: solo allora i bambini torneranno in aula».