Tensione sul volo Milano-Brindisi, passeggera rifiuta di spegnere il telefonino: arriva la Polizia

Impegnata in una videochiamata, ha rifiutato di spegnere il cellulare causando tre ore di ritardo al volo che, da Milano, avrebbe dovuto portarla a Brindisi. È accaduto giovedì all'aeroporto di Malpensa. Il diretto Ryanair che avrebbe dovuto decollare - direzione la Puglia, Brindisi - ha accumulato ore di ritardo a causa di una passeggera indisciplinata.

I richiami e l'intervento delle forze dell'ordine

Nonostante i ripetuti richiami del personale di bordo, la donna - stando alle testimonianze dei presenti - avrebbe rifiutato di interrompere la videochiamata che la teneva occupata e, non paga, avrebbe minacciato comandante e hostess dicendo che non avrebbe spento il telefonino durante il volo. A quel punto, l'equipaggio a bordo dell'aereo è stato costretto a interrompere le manovre in pista propedeutiche al decollo e chiamare la Polizia.

Gli agenti, giunti a bordo del velivolo, hanno poi fatto scendere la donna. Il volo è ripartito, ma con tre ore di ritardo.