Tennis, anno magico: a 11 anni Ludovica campionessa italiana

Periodo da incorniciare per lo sport a Mesagne. Dopo Vito Dell'Aquila, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo nella disciplina del taekwondo, la città può vantare la campionessa italiana di tennis Under 11. Si tratta di Ludovica Casalino, tennista tesserata per il Circolo Tennis Dino De Guido Mesagne, che si è laureata campionessa italiana di doppio Under 11 sui campi in terra rossa del Tennis Club di Todi, in provincia di Perugia.

La piccola atleta mesagnese, insieme alla grossetana Anna Nerelli, ha letteralmente dominato la gara di doppio. Nei quattro incontri disputati le due giocatrici, nate nel 2010, non hanno perso nemmeno un set sconfiggendo rispettivamente le venete Virginia e Noelle Zema per 6-0 6-0, le marchigiane Arianna Ovarelli e Michela Malfatto 6-3 6-2, le romane Silvia Dalle Molle e Sara Brescini 6-4 6-2 e, in finale, Sofia Ferraris (Friuli Venezia Giulia) ed Emma Sereni (Umbria) col punteggio di 6-2 6-3.



Entusiasti per la conquista dello scudetto tricolore di doppio i dirigenti del sodalizio mesagnese, presieduto da Nicola De Guido, lo staff tecnico con Armando Caforio, Giuseppe Canuto, Luigi Pisoni e Davide Spina, e i soci tutti. All'indomani della splendida affermazione di Casalino, sono arrivati i complimenti per questi lusinghieri risultati, per il lavoro svolto dal club gialloblù in questi anni e per la sua scuola addestramento tennis, da parte del vice presidente della Fit, il barlettano Isidoro Alvisi. Ludovica Casalino, nata il 9 dicembre del 2010, frequenterà quest'anno la classe 1a media. Ha iniziato a giocare a 5 anni e mezzo di età presso il Dino De Guido con i maestri Armando Caforio e Luigi Pisoni. Ora, dopo questo grande traguardo raggiunto, sarà impegnata nelle finali di Macroarea Under 12 a squadre a Reggio Calabria, con la compagna di squadra Sofia Greco, nelle finali Nazionali del circuito Next Gen a Milano e, nel mese di dicembre, nel Tennis Europe Under 12 a Bari.