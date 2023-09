Ogni sera la stessa storia: accendendo la tv i canali non si vedono. L’assenza di segnale pare interessare soprattutto i canali Rai. Nonostante la risintonizzazione degli apparecchi, il disservizio persiste creando enormi disagi tra i telespettatori, stanchi di segnalare un problema che sembra non trovare soluzione.

In qualsiasi momento della giornata, in diverse città del Salento, ormai, vedere i programmi di informazione e intrattenimento della rete pubblica, è diventato solo un lontano ricordo. Del caso si sono subito interessati gli onorevoli di Forza Italia, Mauro D’Attis e Andrea Caroppo. Quest’ultimo, attraverso un post pubblicato sui social, prova a rasserenare gli animi dei telespettatori.

APPROFONDIMENTI BRINDISI Rai, la tv non si vede. Monta la protesta: «Privati del servizio». L'azienda: tecnici al lavoro

La segnalazione



«In tanti ci avete segnalato, nelle scorse settimane, dei problemi di trasmissione dei canali Rai in provincia di Brindisi e Lecce. - scrive il deputato azzurro - assieme ai colleghi Mauro D’Attis e Rita Dalla Chiesa ci siamo attivati da subito per risolvere il problema. Ieri alla Camera abbiamo chiesto al Ministero per le imprese e per il Made in Italy quali fossero le cause delle disfunzioni segnalate dai cittadini e come poterle superare. Il Ministero ha riportato una serie di chiarimenti da parte della Rai e ci ha offerto massima disponibilità per risolvere questo problema nel più breve tempo possibile. Per farlo, però, è molto importante che tutti i cittadini, che riscontrino problemi di ricezione dei canali tv, li segnalino tramite un’apposita procedura».

Ai telespettatori, che continuano a registrare disservizi, basterà collegarsi al sito internet: https://www.helpinterferenze.it/Segnalazioni per indicare la zona e l’apparecchio che non riceve il segnale e verificare in tempo reale lo stato della propria segnalazione.

La soluzione



«Inoltre, i cittadini che riscontrano difficoltà di ricezione del segnale - aggiunge Caroppo - potranno ricevere gratuitamente la Smart Card Satellitare Rai facendo richiesta attraverso l’apposito sito www.rai.it/smartcard/». A seguito dell’attuazione del nuovo Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze, infatti, la tv di Stato offre agli utenti la possibilità di richiedere gratuitamente la Smart Card Satellitare Rai previa verifica, effettuata da un ente certificatore terzo individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sull’effettiva difficoltà di ricezione del segnale tv nella località segnalata. Mancanza di segnale e problemi tecnici che, per l’azienda sono da attribuire solo ed esclusivamente a caratteristiche proprie del segnale radioelettrico influenzate in parte dall’eccezionalità climatiche del periodo. Una risposta che non ha convinto i telespettatori che oltre a protestare ora chiedono il rimborso del canone. «Stiamo continuando a pagare il canone sulla bolletta della luce - dicono alcuni cittadini - per un servizio che non esiste. Ora basta. Qui non si tratta di avere o meno un dispositivo di ultima generazione. E’ la ricezione del segnale che manca».