Prende a padellate il fidanzato, lui positivo al Covid scatena il caos al Perrino

Un brindisino 24enne è finito al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino dopo essere stato colpito e ferito alla testa dalla compagna con una padellata, ma quello che può sembrare la bruttissima fine di un litigio avvenuto lunedì scorso tra le mura di casa, presenta dei risvolti quasi allucinanti. Il giovane, risultato positivo al Covid-19 (in seguito a un tampone molecolare), ha creato non poco caos - tra il personale medico e paramedico - dopo l'isolamento in una stanza dell'ospedale, fino a scappare e raggiungere la Questura di Brindisi con ancora l'accesso venoso inserito nel braccio. In stato confusionale, ha raccontato ai poliziotti di voler sporgere denuncia contro la compagna (che a sua volta aveva già denunciato il caso) per i maltrattamenti subiti, tra cui il ferimento avvenuto con una colpo di padella in testa. Dopo la fuga, è stata la centrale operativa del Pronto soccorso ad allertare le forze dell'ordine su quanto accaduto. Così, una volta rintracciato, il 24enne ha fatto ritorno in ospedale a bordo di un'ambulanza del 118, continuando però a scatenare in corsia la sua rabbia contro chiunque gli si parasse contro.



Ultimo aggiornamento: 11:43

