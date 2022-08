Ospedale Brindisi, la denuncia di Pagliaro: «Personale all'osso, situazione insostenibile»

«Situazione da incubo all'ospedale Perrino di Brindisi: con il personale ridotto all'osso, gli operatori della sanità sono costretti a turni massacranti. Nella notte fra l'8 e il 9 agosto, nel reparto di ostetricia c'era una sola infermiera in turno, che si è dovuta dividere fra pazienti covid e non covid, e ha dovuto anche affrontare un'emergenza nella stanza 100 dove vengono curati i detenuti»: lo denuncia il capogruppo de La Puglia domani in Consiglio regionale pugliese, Paolo Pagliaro.

«La situazione è insostenibile»

«Questo caso limite - aggiunge - fotografa una condizione ormai insostenibile, con organici sempre più ridotti obbligati a fronteggiare rischi quotidiani e stress cronico. Si lavora in continua emergenza, tappando le voragini di una disorganizzazione che è frutto di mancata programmazione e di carenze strutturali mai colmate».