Cade dall'impalcatura montata sulla facciata di un hotel: operaio in ospedale

Incidente sul lavoro stamane a Brindisi. Un operaio edile, di 66 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio cadendo da un impalcatura, dall'altezza di 3 metri. Sul luogo dell'infortunio, su sollecitazione degli stessi colleghi impegnati nei lavori di ristrutturazione della facciata laterale della palazzina dell'Hotel Orientale, in corso Garibaldi, sono intervenuti gli operatori del Servizio 118, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, per prestare soccorso ed eseguire i rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto. Il 66enne è stato adagiato su una spinale e trasportato sul balcone. Quindi è stato medicato sul posto e accompagnato a bordo di un ambulanza in ospedale, per le cure necessarie e gli ulteriori accertamenti. A causa della caduta, avrebbe riportato diverse contusioni, ma le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi.

Ultimo aggiornamento: 12:30

