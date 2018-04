Luci sulla città, il parco Cillarese torna a splendere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - È stato inaugurato nel tardo pomeriggio di ieri, alla presenza del Commissario prefettizio Santi Giuffrè e di Concetto Tosto, Responsabile dell’impianto Enel di Brindisi, il nuovo impianto di illuminazione del Parco del Cillarese, il Parco urbano più grande della Puglia. Si tratta di un’opera di riqualificazione che restituisce una vera e propria “oasi” ai cittadini.L’intervento di Enel sull’impianto di illuminazione del Parco ha riguardato la rimozione di 340 corpi illuminanti esistenti e l’installazione di nuovi lampioni equipaggiati con sorgenti al Led con elevata efficienza in grado di assorbire minore energia elettrica a parità di flusso luminoso emesso.Il nuovo sistema di illuminazione si estende sulla superficie complessiva del Parco di circa 170 ettari: un grande bacino lacustre con vegetazione tipica delle zone umide e diverse specie faunistiche. Adiacente alla zona di verde naturale, una parte di verde attrezzato dotata di strade pedonali e ciclabili, con piazzole di sosta. Nel parco ci sono inoltre tre laghetti con ponti in legno, una fontana e diverse aree destinate a eventi.Il progetto di rifacimento dell’illuminazione del Parco rientra nel più ampio “Piano di Sostenibilità” per la città di Brindisi che prevede interventi mirati allo sviluppo del tessuto sociale ed economico del territorio attraverso un’integrazione sempre più forte tra azienda e realtà locale.“Questo intervento pubblico-privato - ha osservato il commissario straordinario del Comune di Brindisi Santi Giuffrè - è un esempio significativo dell’applicazione di norme di legge che consentono non solo di migliorare servizi o realizzare opere ma, soprattutto, di dare continuità di gestione, il vero problema attuale di tutte le pubbliche amministrazioni”. Alla cerimonia era presente anche il prefetto di Brindisi Valerio Valenti.Il “Piano di sostenibilità” per Brindisi, che è partito nel gennaio 2018 col progetto “Alternanza scuola lavoro” e che ha visto coinvolti gli istituti Itis Majorana e Itis Giorgi, nasce da un’approfondita analisi del territorio realizzata con il mondo delle istituzioni, delle associazioni e della scuola con lo scopo di individuare in maniera condivisa le priorità e i bisogni, contemplando attività a breve, medio e lungo termine che garantiranno migliori pratiche in materia di sicurezza, ambiente, tutela delle fasce più deboli, efficienza energetica e innovazione.Nel Piano di Sostenibilità sono previste numerose iniziative rivolte a tutte le fasce sociali, con l’obiettivo di consolidare il rapporto con la comunità locale, in una logica di condivisione e di sviluppo del territorio, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione.