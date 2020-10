«Sono una "no mask"», e sale sull'autobus senza mascherina: denunciata

Denunciata per interruzione di pubblico servizio: è accaduto a San Donaci, in provincia di Brindisi, dove una donna di 60 anni è stata individuata e denunciata dai carabinieri perché, dopo essere salita su un autobus della linea San Pancrazio-Brindisi, si è rifiutata di indossare la mascherina, come prescritto dal decreto del 18 ottobre scorso. Alle continue richieste del conducente, la donna si sarebbe qualificata come una "no mask", insistendo nel rifiuto di indossare il dispositivo di protezione. Interrompendo così per una trentina di minuti il servizio del bus pubblico.

Ultimo aggiornamento: 11:51

