Schianto sulla circonvallazione: un morto e tre feriti

Ultimo aggiornamento: 19:56

MESAGNE - E’ di un morto e tre feriti il bilancio di uno scontro tra auto avvenuto in mattinata, poco dopo le ore 10,30, lungo la circonvallazione della città di Mesagne . A perdere la vitadi 80 anni. L'uomo è deceduto nel pomeriggio, presso l'ospedale "Perrino", dove era stato ricoverato in condozioni gravissime. In ospedale, ma tutti fuori pericolo, i tre feriti, anche loro trasferiti presso l’ospedale di Brindisi e affidati alle cure dei medici. L’uomo, il più anziano tra le persone coinvolte nell'incidente, è deceduto dopo alcune ore a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono giunte pattuglie di polizia e di vigili urbani, oltre a una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.