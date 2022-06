Maxi furto di computer dalla scuola media a Mesagne: due arresti

Fabio Nicolardi e Vincenzo Pagliara, di 30 e 32 anni sono stati arrestati questa mattina dalla polizia a Mesagne, in provincia di Brindisi, con le accuse di furto aggravato perchè accusati di avere rubato 25 computer da una scuola media di Mesagne, e poi commesso anche una serie di furti in abitazioni e attività commerciali. Questa mattina è stata notificata nei loro confronti un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi. Il 32enne è stato trasferito nel carcere di Brindisi, mentre per Nicolardi sono stati disposti gli arresti domiciliari.

APPROFONDIMENTI FOGGIA Ricercata per furti e rapine, ritrovata a Termoli: dovrà... MASSAFRA Tentato furto nel cantiere della chiesa: due arresti A BOLOGNA In vacanza sventa un furto: il questore della Bat, Pellicone, blocca... FOGGIA Nell'autodemolizione c'erano pezzi di auto rubate: denunciato... FOGGIA Estorsione e furto, operazione della polizia: cinque arresti

I colpi

Sono almeno 8 gli episodi di furto ricostruiti negli ultimi sei mesi da parte delle forze dell'ordine, anche con l'ausilio di telecamere di abitazioni private, ed altri riscontri. In alcune circostanze sono stati i cittadini che, dopo aver saputo di furti in alcune attività commerciali, hanno messo a disposizione del commissariato le immagini dei loro sistemi di video-sorveglianza. L'attività investigativa dei poliziotti è iniziata dopo la denuncia del furto commesso nella scuola media dei 25 pc, per un valore di oltre 9 mila euro.