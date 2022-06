Era in vacanza, con la propria famiglia a Bologna, il questore di Barletta-Andria-Trani Roberto Pellicone, quando ha assistito su un autobus a un furto. E' successo ieri, in via Castiglione, nei pressi di Giardini Margherita. Una donna ha sottratto il portafogli a un uomo, il dottor Pellicone, accortosi dell'accaduto, ha fermato la presunta colpevole e l'ha consegnata a una pattuglia dei carabinieri che era in zona.