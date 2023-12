Estorsione, 1500 euro ad un medico: arrestato operatore del 118

Estorsione ai danni di un medico: operatore del 118 arrestato. Nella giornata di ieri 8 dicembre, personale del Commissariato di polizia di Mesagne, a seguito di un mirato servizio di polizia giudiziaria, ha arresto in flagranza del reato di estorsione aggravata in concorso, un soggetto della provincia di Brindisi.



Cosa è successo

È stato colto in flagranza dopo aver estorto dei soldi - 1.500 euro - a un medico dell'ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana. La polizia del Commissariato di Mesagne ha arrestato ieri - ricorrenza dell'Immacolata - un 30enne operatore del 118 in servizio a Oria. L'uomo è indagato per estorsione aggravata in concorso. Gli agenti, coordinati dalla Procura di Brindisi, sono al lavoro per identificare i presunti complici.

Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri proprio nei pressi del nosocomio della Città degli Imperiali, dove evidentemente vittima e presunto estorsore si erano dati appuntamento.

Non appena l'operatore del 118 è entrato in possesso della somma pattuita (pare solo una parte della richiesta totale) sono entrati in azione i poliziotti, che lo hanno dapprima accompagnato in Commissariato e poi in carcere a Brindisi, dove tuttora si trova, a disposizione del pm. Il denaro è stato interamente recuperato e restituito al medico.